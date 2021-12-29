البرلمان العربي : ضرورة مساعدة الجهود التي يبذلها الأردن ومصر

دوت الخليج :- أكد البرلمان العربي، الثلاثاء، ضرورة العمل على مساعدة الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ومصـر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وفي هذا الإطار ثمن البرلمان العربي، مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي استضافته العاصمة المصرية، القاهرة بين المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، لتنسيق المواقف والرؤى، مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت مهم لتوحيد الجهود العربية المبذولة إزاء المستجدات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وطالب المجتمع الدولي والرباعية الدولية بتقديم الدعم والمساندة الحقيقية لعملية السلام بما يحقق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني وإعلان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.