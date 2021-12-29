الإمارات تقرر اعتماد نظام التعليم عن بعد لمدة أسبوعين بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - قررت الإمارات تحويل الدراسة إلى نظام "التعليم عن بُعد" خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسى الثانى، ابتداءً من الثالث من شهر يناير المقبل، لضمان العودة الآمنة للطلبة إلى المدارس، وتعزيزًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال المتحدث الرسمى عن القطاع التعليمى هزاع المنصورى - خلال الإحاطة الإعلامية للحكومة الإماراتية حول فيروس (كورونا)، وفقا لوكالة أنباء الإمارات اليوم الثلاثاء -إن القرار يشمل المدارس والجامعات ومراكز التدريب على مستوى الدولة، مشيرا إلى أنه يتم العمل بشكل مستمر على مراجعة تطورات الوضع الوبائى لتسهيل عملية العودة الآمنة ولضمان الصحة العامة وصحة وسلامة الطلبة والمعلمين والموظفين الإداريين بالمنشآت التعليمية. وأوضح أنه - فيما يتعلق بالتخصصات التى تعتمد على التطبيق العملى والمختبرات والتدريب السريرى فى الجامعات ومراكز التدريب - تقرر أن يتم تطبيق التعليم الهجين، مضيفا أن الوزارة أقرت مجموعة ضوابط لتسيير العملية التعليمية فى الفترة القادمة، حيث يتطلب من جميع الطلاب الحصول على نتيجة فحص سلبية "PCR" لا تزيد مدتها عن 4 أيام عند مباشرتهم الدراسة فى المنشآت التعليمية وذلك فى بداية العام والفصل الدراسى، كما سيتم تطبيق نظام المرور الأخضر لأولياء الأمور عبر تطبيق الحصن لدخول المنشآت التعليمية. وأكد المنصورى جاهزية القطاع التعليمى بالدولة لمواجهة أى وضع طارئ لمواصلة العملية التعليمية على الوجه الأمثل من خلال القراءة المستمرة لمعطيات ومستجدات الأزمة لدعم القرارات.

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