جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، أن الوزيرة التونسية، وجهت بفتح بحث تحقيقى فى ملابسات وفاة رئيس البلاد السابق، إجراء الأبحاث الجزائية اللازمة "ضد كل من سيكشف عنه البحث"، بعد ما أثير خلال لقاء تلفزيونى بشأن واقعة الوفاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة العدل التونسية تفتح تحقيقا فى وفاة الرئيس السبسى بعد ادعاءات بأنه قتل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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