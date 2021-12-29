النظام العسكرى فى بورما.. تعليق غاضب من الخارجية الأمريكية

جدة - نرمين السيد - عبرت الولايات المتحدة عن إدانتها للهجمات التى شنها جيش ميانمار على المدنيين شرقى البلاد، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصًا، داعية المجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات من شأنها منع تكرار تلك الفظائع.





ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى بيان له، الثلاثاء، إن بلاده تشعر بالقلق إزاء وحشية النظام العسكرى فى معظم أنحاء بورما، بما فيها ولايتا كاياه وكارين مؤخرا".

وأضاف أنه من غير المقبول أن يتم استهداف الأبرياء والمنظمات الإنسانية، واصفا ذلك بأنه مثال على الفظائع الواسعة التى يرتكبها الجيش ضد الشعب ودليل على ضرورة محاسبة عناصره.

جرائم النظام العسكرى فى ميانمار

وطالب بلينكن المجتمع الدولى بضرورة بذل المزيد من الجهود لتفعيل هذا الهدف ومنع تكرار الفظائع فى بورما، بما فى ذلك حظر بيع الأسلحة والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج لجيش ميانمار.

وتابع: "منذ انقلاب الأول من فبراير، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مستهدفة على الجيش البورمى وقادته ومصالحهم المالية، مما أدى إلى تعطيل وصولهم إلى النظام المالى الدولى".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها "لتعزيز المساءلة، بما فى ذلك دعم آلية التحقيق المستقلة لمنظمة الأمم المتحدة فى ميانمار، مع الاستمرار فى الضغط لاستعادة مسار بورما إلى السلام والديمقراطية".