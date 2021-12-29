أسعار النفط تواصل الانتعاش رغم تفاقم الوضع الوبائي

ارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي، يوم الأربعاء، مستفيدة من صعود واسع النطاق في الأسواق العالمية، في ظل انحسار المخاوف من متحور "أوميكرون"، رغم الارتفاع الكبير لحالات الإصابة بالفيروس.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 76.19 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش.
ولم يكن خام القياس العالمي مزيج برنت أقل حظا من سابقه، إذارتفع هو الآخر 23 سنتا توازي 0.3 في المئة إلى 79.17 دولار للبرميل.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن كلا الخامين أصبحا قرب أعلى مستوى لهما في شهر، بفعل الارتفاع الأخير.
ويأتي هذا الارتفاع، بعدما أحدث المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، في أواخر نوفمبر الماضي، حالة تشاؤم إزاء الاقتصاد العالمي، وسط مخاوف من العودة إلى الإغلاقات التي تؤثر بشدة على الاقتصاد.
لكن التبدد النسبي للمخاوف بشأن متحور "أوميكرون"، عقب تقارير تفيد بكونه أقل شراسة من متحورات سابقة رغم الانتشار السريع، فتح شهية المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية.
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