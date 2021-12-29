فيضانات البرازيل.. المياه تغطى المنازل وحصيلة مفزعة للضحايا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة " أسوشيتد برس"، فرضت السلطات البرازيلية حالة الطوارئ فى 116 مدينة فى ولاية باهيا، الواقعة شمال شرقى البلاد.

وتضرر جراء الفيضانات التى تضرب الولاية، ما يزيد على 400 ألف شخص فى 50 مدينة على الأقل، بسبب تدفق المياه إلى داخل المنازل والشركات.

فيضانات البرازيل

واضطر السكان إلى التخلى عن ممتلكاتهم بسبب هذه الكارثة، التى أدت إلى نزوح 31 ألف شخص من ديارهم، ومقتل ما يقرب من 20 وإصابة 358 آخرين، فيما لا يزال 31 ألفًا و500 شخص بلا مأوى جراء الفيضانات.

وخلال الأيام الأخيرة، ضربت الفيضانات بعض المدن فى خمس ولايات أخرى على الأقل، تقع فى شمال وجنوب شرق البرازيل.

وكان سَدَّان قد انهارا شمال شرق البرازيل يوم الأحد الماضى ما تسبب فى فيضانات عارمة بمنطقتى جوزيابى وإيتامبى بولاية باهيا، وفر الآلاف من منازلهم.