متحور أوميكرون.. بايدن يلغى القيود المفروضة على السفر إلى 8 دول إفريقية

جدة - نرمين السيد - وقرر بايدن، فى بيان أصدره البيت الأبيض فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلغاء القيود المفروضة على السفر إلى الولايات المتحدة من 8 دول إفريقية بعد أن تم فرض هذه الإجراءات أواخر نوفمبر الماضى 2021، بعد اكتشاف "أوميكرون".

متحور أوميكرون

وكشف الرئيس الأمريكى، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم، أنه قرر رفع القيود المفروضة على دول "جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوى وناميبيا وليسوتو وإسواتينى وموزامبيق ومالاوى" وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف بايدن أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أحيطت علما على مدى أسابيع أخيرة بالمزيد حول نسخة أوميكرون وهى توصى الآن برفع القيود على السفر، لافتا إلى أن الخبراء العلميين حققوا تقدما ملموسا فى فهم خصوصية متحور "أوميكرون" وأكدوا أن الأشخاص الملقحين فى حماية تامة من الإصابات الخطيرة بها.

وتابع الرئيس الأمريكى: "فى ظل هذه الملابسات المتغيرة وبناء على توصية المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه فى مصلحة الولايات المتحدة إلغاء المرسوم السابق لأنه لم تعد هناك حاجة إلى القيود التى تم فرضها بموجبه".