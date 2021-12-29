دعوى ضد رئيس أوكرانيا بالخيانة وتمويل الإرهاب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، رفع الدعوى، حزب الرئيس السابق لـ أوكرانيا، بيترو بوروشكو، والذى أصدر بيانا مساء الثلاثاء، قال فيه إن مكتب الدولة للتحقيقات ومكتب النائب العام الأوكرانى، وجهاز الأمن سجلوا دعوى ضد فلاديمير زيلينسكى ومعاونيه حول خيانة الدولة وتمويل الإرهاب.
تمويل الإرهاب
وتتمثل حيثيات الاتهام الذى وجهه حزب "التضامن الأوروبى" ضد زيلينسكى وحكومته، بأنه تسبب فى أزمة الطاقة بالبلاد وشراء الطاقة الكهربائية والفحم من روسيا وبيلاروسيا، وهو ما يصفه بوروشينكو وحلفاؤه بأنه تمويل لدولة معادية، والتى يقصد بها روسيا.
وقال حزب بوروشنكو فى ادّعائه، إن زيلينسكى ومقربين منه "مولوا الإرهاب" بأنهم حصلوا على أرباح من قنوات روسية نظير بثها مسلسلا صوره استوديو كان الرئيس الأوكرانى الحالى من مؤسسيه.
وكان الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى قد دعا، خلال مؤتمر صحفى، يوم 12 ديسمبر الجارى، إلى فرض "عقوبات استباقية" ضد روسيا، معلنًا أن أن نظيريه البولندى والليتوانى أكدا دعمهما لتطلع أوكرانيا إلى الحصول على عضوية الناتو.
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