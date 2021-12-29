مقتل 4 أشخاص جراء تحطم طائرة فى كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وقال لـ موقع "روسيا اليوم"، نقلا عن المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية ريك بريتينفيلدت، إن طائرة من طراز "Learjet 35" أقلعت من مطار جون واين بمقاطعة أورانج وكانت فى طريقها إلى جيليسبى فيلد فى سان دييجو.
وذكرت شبكة "سى إن إن"، إن السطات فى مقاطعة سان دييجو، أكدت عدم العثور على أى ناجين من الحادث، موضحة أن عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة لا يزال غير معروف.
وأكدت السطات إن تحطم الطائرة لم يسفر عن إصابة أحد من الموجودين على الأرض، ولكنه تسبب فى تضرر أحد المنازل وانقطاع خطوط الكهرباء بالمنطقة.
وأشار بيتر كنودسون، المتحدث باسم المجلس الوطنى لسلامة النقل الذى يقود التحقيق، إلى أنه من المتوقع أن يصل محقق إلى مكان الحادث قريبًا، يليه محققان آخران فى وقت لاحق اليوم.
وكانت قد تحطمت طائرة صغيرة على سطح منزل سكنى فى ولاية كاليفورنيا، فى 23 ديسمبر الجارى، ما أدى إلى إصابة الطيار ونقله إلى المستشفى.
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