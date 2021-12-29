كورونا فى البرازيل.. 8430 إصابة جديدة.. ووفاة 171 شخصا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أفادت الصحة البرازيلية، فى بيان لها، الأربعاء، بأن إجمالى الإصابات بـ كورونا فى البلاد وصل إلى 22 مليونا و254 ألفًا و706 حالات، فيما بلغت حصيلة الوفيات 618 ألفًا و705 حالات منذ بدء الجائحة.
وسجلت الدولة التى تقع فى أمريكا الجنوبية ما يصل إلى 77 إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، حتى الآن.
وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية على مستوى العالم فى أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا بعد الولايات المتحدة، والثالثة بعد أمريكا والهند تسجيلا للإصابات.
وأفادت تقارير صحفية، بأن العدد الفعلى لحصيلة الإصابات الإجمالية واليومية بـ كورونا، قد يختلف بشكل ملموس عما يرد فى الإحصاءات اليومية، مرجعة السبب إلى أن الفحوص لم تشمل كل المصابين.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.
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