قفزة مدوية فى الإصابات اليومية بـ كورونا فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وأفادت بيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وفقا لأحدث إحصائية، برصد 441 ألفًا و278 إصابة جديدة بـ كورونا.
وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن هذا العدد يعتبر قفزة قياسية جديدة بعد تسجيل 290 ألف إصابة فى 20 ديسمبر الجارى.
وأضافت الحيفة أن هذه الحصيلة تخطت أيضًا الرقم القياسى اليومى السابق الذى تم تسجيله فى يناير الماضى والذى بلغ 294 ألفا و15 إصابة، وذلك قبل إتاحة اللقاحات المضادة لـ كورونا على نطاق واسع.
وبهذه القفزة فى الإصابات، ارتفع المتوسط اليومى، الذى يتم احتسابه استنادا إلى بيانات الإصابة فى فترة سبعة أيام، إلى أكثر من 240 ألف حالة يوميا.
ووصفت "ذا هيل" - هذا الرقم القياسى الجديد بأنه يمثل واقعا مؤلما حيث أثبت متحور أوميكرون الجديد أنه الأكثر قدرة على الانتشار مقارنة بسائر السلالات المتحورة التى شهدتها الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة.
ومما ينذر بأن الوضع أسوأ، قالت مراكز السيطرة على الأمراض إن هذه البيانات غير مكتملة نظرا لأن العديد من مواقع اختبارات كورونا كانت مغلقة خلال فترة أعياد الكريسماس وبعض الولايات ما زالت ترتب بيانات الحالات المصابة.
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