انت الان تتابع تفاصيل خبر تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن يمني بمدينة الرياض بالسعودية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة الداخلية السعودية بتنفيذ حكم بالقتل ضد أحد الجناة ويدعي / محمد عبدالله أحمد الصدام يمني الجنسية، بعدما قام بإستهداف أحد التجمعات المدنية في أحد المرافق العامة بتوجيه من نظام داعش الإرهابي، وذلك عن طريق قيامه بعملية انتحارية يقوم بتنفيذها بإستخدام حزام ناسف، مع قيامه بتصوير الموقع المستهدف، وتأييده للنظام الداعشي وتبني أفكاره.

وفي نفس السياق كانت السلطات الأمنية بالسعودية قد تمكنت من إلقاء القبض على الجاني محمد عبدالله الصدام، وقامت بالتحقيق معه بتوجيه الإتهامات المسندة إليه، بالشروع بالقيام الجريمة، ومن ثم إحالته للمحكمة المختصة التي أثبتت إدانته بالتهم المنسوبة إليه، بما يتوافق ما الشريعة.

ومن ثم قامت المحكمة بالحكم عليه بالقتل مع التاييد من محكمة الإستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا، وصدور أمر ملكي رسمي بتنفيذ ما تقرر شرعا بحق الجاني وهو القتل، وتم تحديد موعد الإتثنين 32 جمادي الثاني 1443 هـ، الموافق 27 ديسمبر 2020م بمدينة الرياض، لتنفيذ الحكم على الجاني محمد عبدالله أحمد الصدام اليني الجنسية.

وقامت وزارة الداخلية بالإعلان عن ذلك للتأكيد للجميع على أن حكومة المملكة العربية السعودية حريصة على استتاب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لم تتساهل مع كل من تسول له نفسه المساس بامن البلاد واستقرارها والمواطنين المقيمين على اراضيها، مع تذير شامل لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية.