إصابات كورونا في تركيا تسجل رقما قياسيا جديدا

تجاوز معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا في تركيا، الأربعاء، حاجز الثلاثين ألفا، لأول مرة منذ شهرين ونصف الشهر.

وسجلت البلاد في أحدث إحصائية معلنة، 184 وفاة، و32176 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأرجع وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع معدل الإصابة بكورونا في البلاد إلى سرعة تفشي المتحور "أوميكرون". وكانت مستويات الإصابات اليومية في تركيا أقل من 20 ألف حالة أو قرب ذلك في ديسمبر، بانخفاض من نحو 30 ألف إصابة في أكتوبر.

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