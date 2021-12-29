سول تمدد الحظر المفروض على دخول القادمين من 11 دولة إفريقية

جدة - نرمين السيد - قررت كوريا الجنوبية تمديد الحظر المفروض على دخول الأجانب للإقامة قصيرة الأمد من 11 دولة إفريقية لمدة 4 أسابيع أخرى حتى يوم 3 فبراير المقبل، لمنع تفشى سلالة (أوميكرون)، والدول التى يشملها التمديد هي: ناميبيا وجنوب إفريقيا وموزمبيق وليسوتو ومالاوى وبوتسوانا وإيسواتينى وزيمبابوى ونيجيريا وغانا وزامبيا.





ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، قالت حكومة سول إنها اتخذت هذا القرار بالنظر إلى الارتفاع المستمر فى حالات الإصابة بـ أوميكرون، وإمكانية زيادة حالات الإصابة به من الخارج خلال عطلة رأس السنة الجديدة وغيرها.

ويمكن للمواطنين الكوريين والأجانب الإقامة طويلة الأمد بعد دخول البلاد، غير أنه يطلب منهم الخضوع للحجر الصحى الإلزامى لمدة 10 أيام وإجراء اختبار الـ (PCR) 4 مرات فى الفترة من الدخول إلى حين رفع الحجر الصحى الإلزامي، كما ينبغى على الأشخاص القادمين من الدول الإفريقية الأخرى باستثناء 11 دولة إجراء اختبار PCR فى اليوم الأول من دخولهم.

وسيتم وفقا للقرار الحفاظ على إيقاف جميع الرحلات الجوية المباشرة من إثيوبيا إلى كوريا الجنوبية باستثناء الرحلات غير المنتظمة لنقل أفراد الجالية الكورية، وأيضا فرض الحجر الصحى الإلزامى على جميع القادمين من الخارج لمدة 10 أيام بغض النظر عن حالة التطعيم.

وفى السياق ذاته، ستوقف الحكومة بيع تذاكر جديدة للرحلات الجوية من سنغافورة إلى كوريا الجنوبية ابتداء من اليوم وحتى الـ 20 يناير المقبل لاحتواء تفشى أوميكرون، ولكن يمكن للمسافرين العابرين الذين لا يدخلون البلاد والمسافرين الذين يوافقون على الحجر الصحى الإلزامى لمدة 10 أيام بعد الدخول، شراء تذاكر الطيران، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم الحفاظ على إعفاء الحجر الصحى الإلزامى لأصحاب الحجوزات المسبقة بطائرة قادمة من سنغافورة إلى كوريا الجنوبية.