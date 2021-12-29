الهند.. إصابات كورونا تتجاوز الـ34 مليون حالة والوفيات تكسر حاجز 480 ألف

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 9 آلاف و195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 34 مليونا و808 آلاف و886 حالة.





وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 302 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 480 ألفا و592 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة فى الهند بلغ 77 ألفا وحالتين.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 34 مليونا و251 ألفا و292 شخصا، وذلك بعدما تعافى 7 آلاف و347 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالى عدد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا فى الهند ارتفع إلى 781 حالة.

وذكرت القاناة الهندية، أنه تم رصد المتحور الجديدة فى 21 ولاية، فيما تم تسجيل أكبر عدد إصابات بالمتحور الجديد فى العاصمة نيودلهى حيث بلغ 283 حالة، يليها ولاية ماهاراشترا التى سجلت 167 حالة.

ومن المقرر أن يتم بدء إعطاء جرعات معززة للعاملين فى المجال الطبى وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما اعتبارا من 10 يناير المقبل، فيما ستبدأ التطعيمات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما اعتبارا من الثالث من يناير المقبل.