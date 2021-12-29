التحالف العربى يدمر آليات عسكرية لميليشيات الحوثى فى شبوة

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر عسكرية ميدانية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن غارات التحالف تمكنت من استهداف آليات للميليشيات فى جبهة الصفراء. وكانت معارك عنيفة قد اندلعت منذ أيام بين قوات الجيش اليمنى والميليشيات على الأطراف الحدودية لمحافظة شبوة، ما أدى إلى إصابة العشرات من مقاتلى الحوثى.

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