تونس تسجل 4 إصابات جديدة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وأضاف العونى -فى تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء اليوم الثلاثاء- أن هذه الحالات الحاملة للفيروس تعود لأربعة مسافرين وفدوا إلى تونس مؤخرًا، مؤكدا أن الفرق الصحية رصدت حالات الإصابة المذكورة خلال إجرائها لعمليات التحليل السريع.

ولفت إلى أن السلطات الصحية وجهت جميع الحالات الحاملة للفيروس إلى مركز للحجر الصحى الإجبارى حيث تخضع للمراقبة الطبية ثم رفعت عينات من الفيروس لإجراء التقطيع الجينى الذى أكدت نتيجته أن الحالات الأربع جميعها مصابة بمتحور "أوميكرون".

ورجح إمكانية ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بمتحور "أوميكرون"، مؤكدا مواصلة إجراء عمليات التقطيع الجينى لعينات مرفوعة من أشخاص يشتبه فى إصابتهم بالمتحور شديد الانتشار.