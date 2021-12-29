سول: اتفقنا مع واشنطن على مسودة إنهاء الحرب الكورية

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير الخارجية الكورى، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إلى أنه ونظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، أكدا مجددا على التقدم المحرز فى مشاورات الحلفاء بشأن إعلان نهاية الحرب عندما اجتمعا على هامش جلسة مجموعة السبع فى مدينة (ليفربول) ببريطانيا فى وقت سابق من هذا الشهر.

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الكورى، أن بلاده لا تفكر فى الانضمام إلى المقاطعة الدبلوماسية التى تقودها الولايات المتحدة للحدث الرياضى "أوليمبياد بكين"، وستقرر كيفية إرسال وفدها الحكومى مع مراعاة العوامل المختلفة، موضحا أنه كان هناك أمل أن تكون أولمبياد بكين فرصة لتحسين العلاقات بين الكوريتين، لكن يظن أن تلك الفرصة تضاءلت فعليا.

وشدد على أن بلاده لن تتجاهل الآمال وستستفيد من جميع الفرص المتاحة لاستئناف عملية السلام المتوقفة، من أجل إقامة السلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية.