موسكو: القوات الروسية والسورية أضعفت إمكانيات داعش فى 2021

وقال المسؤول الروسى - فى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء - "ننظر بإيجابية إلى حقيقة أن القوات المسلحة الروسية فى عام 2021، وبالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة السورية، واصلت تعزيز نجاحاتها فى مواجهة أنشطة تنظيم داعش على أراضى هذا البلد".
وأشار إلى أنه نتيجة لذلك تم إضعاف إمكانات هذا التنظيم بشكل كبير وتم القضاء على قوته ووسائله المهمة، وتم تدمير الهيكل التنظيمى وتقليل توفير الموارد.
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