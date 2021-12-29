الحكومة الكويتية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية

جدة - نرمين السيد - أدت الحكومة الكويتية الجديدة، منذ قليل، اليمين الدستورية أمام ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد.



جدة - نرمين السيد - أدت الحكومة الكويتية الجديدة، منذ قليل، اليمين الدستورية أمام ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد. وكان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد أمر بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد، وتتضمن 15 وزيرًا.

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