الاتحاد الأوروبى: مطالب روسيا بوقف توسع الناتو شرقا غير مقبولة

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوريل فى مقابلة مع صحيفة "Welt" إن "المطالبة بضمانات أمنية وإنهاء توسع الاتحاد الأوروبى والناتو شرقا هى أجندة روسية بحتة بشروط غير مقبولة على الإطلاق، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا".
وكانت موسكو قد اقترحت أن تقدم دول الناتو ضمانات من شأنها استبعاد المزيد من التحرك فى الاتجاه الشرقى، كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا، إلى توسع الناتو باتجاه الشرق ونشر الأسلحة الهجومية فى أوكرانيا يمثلان خطوطا حمراء لموسكو.
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