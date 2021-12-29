بشرى سارة لمصابى أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن الدراسات أثبتت أن المصابين بمتحور "أوميكرون" توقف تدهور حالتهم الصحية بالأجسام المضادة.

ويحتل متحور "أوميكرون" الجديد مكانة كبيرة حاليا فى بحوث العلماء، حيث إنه أحدث سلالات كورونا ولا توجد معلومات وفيرة عنه ومما يزيد الوضع سوء أنه يستطيع الانتشار بين البشر بشكل سريع جدا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد خلال الفترة المقبلة، خصوصا أنه يحتوى على عدد غير مسبوق من الطفرات.