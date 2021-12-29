ارتفاع ضحايا انهيار منجم الذهب فى السودان إلى 40 شخصًا

جدة - نرمين السيد - وكان خالد ضحوى مدير فرع الشركة السودانية للموارد المعدنية، وهى الجهاز الرقابى الحكومى على أنشطة التعدين، أفاد أمس بأن انهيار المنجم الواقع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان على بعد نحو 500 كيلومتر غرب العاصمة الخرطوم، أدى إلى مقتل 31 شخصا.

يشار إلى أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه فى هذا المنجم، إذ لقى أربعة أشخاص حتفهم فيه فى يناير الماضى، وتم وقتها إغلاق المنجم ووضعت عليه حراسة ولكن الحراس سُحبوا قبل شهرين.