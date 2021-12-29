ماليزيا تضيف 10 وجهات إلى فئة السفر الأكثر خطورة

وقال وزير الصحة الماليزى خيرى جمال الدين -فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الماليزية اليوم الأربعاء- إن عدد الدول المندرجة فى قوائم الدول مرتفعة المخاطر وفقًا لتوصيات وزارة الصحة يبلغ 18 دولة، مشيرا إلى أن ارتفاع العدد يرجع إلى قيود السفر المؤقتة التى رفعتها الحكومة الماليزية عن 8 دول إفريقية هى: جنوب إفريقيا، بوتسوانا، إسواتينى، ليسوتو، موزمبيق، ناميبيا، زيمبابوى ومالاوى، لافتا إلى أن هذه الدول مدرجة الآن فى قائمة الدول عالية المخاطر ليصل بذلك العدد الإجمالى لتلك الدول إلى 18 دولة.
يضاف إلى هذه الدول الثمانى عشر دول أخرى هى: المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، أستراليا، المملكة العربية السعودية، النرويج، فرنسا، الدنمارك، الهند، كندا ونيجيريا.
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