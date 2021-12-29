السعودية تعلن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة والتباعد فى جميع الأماكن

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات السعودية، إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد فى جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة 7 صباح غدا الخميس.





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