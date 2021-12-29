الصين: الوضع فى مضيق تايوان سيصبح أكثر خطورة العام المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان فى الصين، ما شياو قوانج، إن بكين مستعدة لبذل قصارى جهدها لإعادة التوحيد السلمى مع تايوان، لكنها ستتصرف إذا تم تجاوز أى خطوط حمراء بشأن الاستقلال.
وأضاف: "إذا استفزتنا قوى تايوان الساعية إلى الاستقلال، أو مارست القوة أو حتى تجاوزت أى خط أحمر، فسنتخذ إجراءات صارمة".
وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وكثفت خلال العامين الماضيين الضغوط العسكرية والدبلوماسية لتأكيد مطالبها بالسيادة على الجزيرة، مما أثار الغضب فى تايبيه والقلق فى واشنطن.
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