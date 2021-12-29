زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب الهند

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الوطنى الهندى لعلم الزلازل، أن زلزالا بلغت شدته 4.3 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب شرق مدينة بورت بلير فى جزر "أندامان ونيكوبار" بخليج البنغال، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.





وأفاد المركز - حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - بأن مركز الزلزال وقع على عمق 100 كيلومتر، وعلى بعد 165 كيلومترا جنوب شرق مدينة "بورت بلير". يذكر أنه فى الـ26 من نوفمبر الماضى، قال المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 6 درجات ضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا وكان على بعد 126 كيلومترا جنوب شرقى منطقة ايزاول بولاية ميزورام فى شمال شرق الهند.

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