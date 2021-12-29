إفريقيا تسجل 9 ملايين و370 ألف إصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، الذراع الصحى للاتحاد الإفريقى، تسجيل القارة الإفريقية 9 ملايين و370 ألف إصابة بفيروس كورونا، و227 ألفا و300 حالة وفاة، وتعافى 8 ملايين و500 ألف شخص.





وأوضحت المراكز الإفريقية فى بيان اليوم الأربعاء، بلوغ نسبة تحصين سكان إفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) إلى 8.8 فى المائة فقط بينما تلقى نحو 13.14 فى المائة جرعة واحدة فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين. وبشأن ظهور متحور (أوميكرون)، أوصت المراكز الإفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما فى ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدى، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة. يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة بلدان القارة لتحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الامراض على القارة.

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