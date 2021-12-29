أوميكرون يضرب صفوف الجيش الكورى الجنوبى

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الكورى الجنوبى اليوم الأربعاء، ظهور أول حالة إصابة بسلالة أوميكورن المتحورة من فيروس كورونا فى صفوفه ما أثار مخاوف بشأن احتمال انتشار السلالة الأكثر قابلية للانتقال فى الثكنات العسكرية.





وقال مسؤولون عسكريون -فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إن ضابطا فى وحدة تابعة مباشرة لوزارة الدفاع واثنين من المجندين العاملين فى قاعدة أوسان الجوية جنوب سول، ثبتت إصابتهم بسلالة أوميكرون، وإن جميع الحالات المؤكدة كانت حالات اختراق، لكن أعراضها كانت خفيفة، مضيفا أن المخاوف تتزايد بشأن حدوث عدوى جماعية بين أفراد القوات المسلحة، حيث ينتظر الجيش نتائج اختبار جنديين آخرين فى قاعدة أوسان الجوية. وأطلقت كوريا الجنوبية برنامج تلقيح أفراد الجيش بالجرعات المعززة فى وقت سابق من الشهر الجارى، بهدف تلقيح نحو 400 ألف جندى بحلول منتصف يناير، وسط مخاوف متزايدة من تفشى سلالة أوميكرون وحدوث عدوى جماعية. وأضاف الجيش 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، وجميعها حالات اختراق، مما رفع العدد الإجمالى للحالات بين أفراده إلى 3.207 حالات.

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