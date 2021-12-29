جونسون: أوميكرون أقل حدة من متحور دلتا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إن "متحور أوميكرون يسبب مخاطر حقيقية لكنه أقل حدة من متحور دلتا"، مشيرا إلى أن معظم المصابين فى العناية المركزة من الأشخاص الذين لم يتلقوا جرعة معززة.





وكان وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد، قال فى وقت سابق، إن الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون تمثل 90% من الإصابات فى بريطانيا، مناشدا المواطنين الاحتفال بالعام الجديد بحذر. ومع ذلك استبعد وزير الصحة البريطانى أن تقوم الحكومة البريطانية بفرض قيود جديدة بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون قبل نهاية العام الحالى 2021، مؤكدا أن الوزراء لن يتخذوا أى إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا فى الأيام المقبلة.

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