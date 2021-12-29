ولى عهد الكويت: الحكومة الجديدة أمامها مسؤوليات تتطلب العمل الدؤوب

ونقل ولى عهد الكويت - عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، تحيات وتهانى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة اختيارمهم للوزارة وتقاسم مسؤولياتها، متمنِين لهم كل التوفيق والسداد.
ونوة ولى العهد الكويتى إلى التطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التى تصب فى مصلحة الوطن والمواطنين مع الالتزام والتمسك بالدستور الذى نعتز ونفخر به سائلين المولى تعالى أن يسدد الخطى لتحقيق كل ما ننشده لوطننا العزيز من تقدم ونمو وازدهار فى ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد.
وأدى رئيس مجلس الوزراء الكويتى صباح الخالد الحمد الصباح، المكلف بتشكيل الوزارة 39 الجديدة، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورى، أمام ولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
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