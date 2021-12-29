الأرصاد: استمرار الأجواء باردة في عدد من المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية.
وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع أن تستمر الأجواء باردة في المحافظات الجبلية : صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والأجزاء المرتفعة من محافظات إب والضالع.
ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في المناطق المرتفعة لمحافظات تعز، لحج، أبين وشبوة وكذلك على الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية.
ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى المناطق الجبلية، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.
وحث المزارعين على حماية محاصيلهم الزراعية من الأجواء الباردة.
وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار 1.4، إب 4.8 ، عمران 5.5 ، صنعاء 6.8 ، السدة، 7 ، المحويت 9 درجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأرصاد: استمرار الأجواء باردة في عدد من المناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.