أرسنال يعلن إصابة مدربه أرتيتا بكورونا

أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء، أن مدربه ميكل أرتيتا، سيغيب عن مواجهة ضيفه مانشستر سيتي يوم السبت بعد إصابته بكوفيد-19.

وقال أرسنال في بيان "يخضع ميكل للعزل الذاتي طبقا للإرشادات الحكومية ونتمنى له السلامة"، حسبما نقلت "رويترز". ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 35 نقطة بعد 19 مباراة متأخرا بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر. وتشهد بريطانيا ارتفاعا في إصابات كورونا، حيث سجلت يوم الثلاثاء إصابات جديدة قياسية بكوفيد-19 بلغ عددها 129471 إصابة. ويعاني الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا من اضطراب شديد بسبب الوباء، حيث تم تأجيل 16 مباراة.

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