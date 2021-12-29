روسيا تتخطى 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا اليوم الأربعاء، وفق ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى ارتفعت إلى 307 آلاف و22 شخصا بعد تسجيل وفاة 932 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف أن 42 ألفا و776 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 9 ملايين و380 ألفا و223 شخصًا.