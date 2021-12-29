الكاظمى يوجه بتكثيف الجهد الاستخبارى للقضاء على داعش

جدة - نرمين السيد - وجه القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، بتكثيف الجهد الاستخبارى والاستمرار فى ملاحقة والقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابى، وذلك بعد أن بث التنظيم فيديو لعملية قتل مدير جوازات الأعظمية العقيد ياسر الجورانى فى العاصمة بغداد.





من جهته، أعرب اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ـ وفقًا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء- عن خالص تعازيه وصادق مواساته فى وفاة العقيد ياسر الجورانى، قائلًا: "إن العقيد الجورانى كان مثالاً للأخلاق الحميدة والضابط المحب لوطنه". وأكد أهمية ملاحقة الإرهابيين وتكثيف الجهد الاستخبارى لتحقيق العدالة والثأر للشهداء فى العراق. يشار إلى أنه قبل أيام اختطف الجورانى و3 من أصدقائه فى محافظة ديالى خلال رحلة صيد برية، وأعدم التنظيم اثنين من رفاقه بينما تمكنت القوات العراقية من تحرير الرابع، لكنه توفى بعد عملية تحريره. ونشرت المنصات التابعة للتنظيم صورة ومقطع فيديو لنحر مدير جوازات مدينة الأعظمية فى بغداد العقيد ياسر الجورانى الذى اختطف قبل أيام.

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