الأردن: إجراءات مشددة بحق العاملين غير متلقى جرعتى لقاح ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر الاتحاد فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأربعاء، أن الإجراءات تتضمن عدم السماح للعامل فى منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتى اللقاح وحسم الأيام التى لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد أجازاته السنوية، وفى حال استنفاده رصيد أجازاته السنوية يعتبر فى أجازة دون راتب وعلاوات، ولا يستحق خلال تلك الفترة أى راتب أو علاوة أو مكافأة.

ودعا جميع العاملين إلى الإقبال على تلقى اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"؛ حفاظا على ديمومة عجلة الإنتاج وتجاوز التداعيات الاقتصادية التى تركتها الجائحة وتجنبا للإجراءات المشددة التى نص عليها القرار.

وأشار إلى أن المتغيرات التى نشهدها فى الوضع الوبائى وظهور متحورات جديدة من الفيروس يتطلب الحرص من جميع العمال، والإقبال على تلقى اللقاح، انطلاقا من المسؤولية الوطنية وانسجاما مع الجهود الحكومية للحد من تفشى الوباء والتقليل من انتشاره.

وأضاف أن عدم التزام العمال بتلقى اللقاح سيؤثر سلبيا على استمرارية العمل وتؤثر على أمنهم الوظيفى والاجتماعى، حيث أن الإجراءات التى نص عليها أمر الدفاع 35 جاءت لحماية صحة وسلامة المواطنين، وضمانا لاستمرار مظاهر الحياة الاقتصادية وعدم تعطلها.

وطالب جميع العمال بالاهتمام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية ضمن بيئة العمل، والالتزام بإجراءات السلامة العامة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" وعدم التراخى فى تطبيق الإجراءات الوقائية عملا بأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بشأن إجراءات التعامل مع الجائحة.