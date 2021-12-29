الإمارات تعتمد لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحة الإماراتية، إن القرار جاء عقب المراقبة والتقييم الصارم لبيانات الدراسة التى تم إجراؤها، مشيرة إلى أن الدراسة شملت مشاركين تم تطعيمهم مسبقا بجرعتين من لقاح "سينوفارم" غير النشط ضد كوفيد-19، حيث سجل معدل الانقلاب المصلى نسبة تصل لـ 100% من الأجسام المضادة المحايدة، وترافق ذلك مع معدلات سلامة عالية، وانعدام الآثار الجانبية الخطيرة لدى جميع المشاركين.

ووفقا للوزارة، أظهرت الدراسة أيضا استجابة مناعية ضد المتحورات الناشئة من فيروس كورونا بنسبة أمان عالية تسمح بالإنتاج السريع وسهولة التخزين والتوزيع.