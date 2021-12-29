التعاون الخليجى يؤكد أهمية مكافحة المخدرات ودفع مخاطرها عن دول المجلس

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الدعم الكامل لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون، وتعزيز دوره لمكافحة هذه الآفة ودفع مخاطرها عن دول المجلس وأبنائه.





جاء ذلك خلال لقاء الحجرف بمدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون العميد صقر بن راشد المريخى، وفق وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء. وتناول اللقاء مناقشة مستجدات جهود المركز فى تعزيز وتوحيد جهود دول مجلس التعاون فى مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك استعراض التقارير المتخصصة التى تسهم فى بناء الإستراتيجيات الفعالة لمكافحة المخدرات، وحماية المجتمع الخليجى من هذه الآفة والتصدى الجماعى لأضرارها، من خلال تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية الرسمية والأهلية وتعزيز الوعى المجتمعى لحماية دول مجلس التعاون ومواطنيها.

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