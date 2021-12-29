ماليزيا تغلق كل المستشفيات الميدانية لعلاج المصابين بكورونا

جدة - نرمين السيد - قال قائد الفرقة الثانية للمشاة الماليزية اللواء محمد هزيمى صبرى، إنه تم إغلاق جميع المستشفيات الميدانية العشرة التابعة للقوات المسلحة الماليزية لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، على مراحل عقب انخفاض عدد المرضى.





وأوضح فى تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية، أن المستشفيات الميدانية ووحدة العناية المركزة الميدانية تم إغلاقها بعد أن انخفض عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 نتيجة لنجاح برنامج التطعيم الوطنى الذى شهد تطعيم ما يقرب من 80 % من سكان ماليزيا. وأضاف أن الهدف من إنشاء المستشفى الميدانى العسكرى هو مساعدة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فى علاج مرضى فيروس كورونا بعد أن تجاوز استخدام الأسرة فى المستشفيات 80 بالمئة من استيعابها فى ذلك الوقت". وأشار إلى أن القوات المسلحة الماليزية تستعد دائما لإعادة فتح المستشفيات إذا دعت الحاجة، لا سيما مع زيادة حالات الإصابة بمتحور أوميكرون، وحتى الآن لم نتلق أى تعليمات لإعادة فتح المستشفيات الميدانية.

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