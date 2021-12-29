أكثر من 441 ألف حالة.. أمريكا تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، رقما قياسيا جديدا فى حجم الإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حيث بلغت 441 ألفا و278 حالة جديدة، وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.





وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إلى أن هذا العدد يتجاوز الارتفاع السابق الذى وصل إلى 290 ألف حالة يوم 20 ديسمبر الجارى، كما تجاوز بالفعل الرقم القياسى اليومى السابق والذى سجل فى شهر يناير الماضى حين بلغ 294 ألفا و15 إصابة، والذى حدث قبل أن يكون اللقاح المضاد للفيروس متاحا على نطاق واسع.

ونتيجة لهذه الزيادة، ارتفع المتوسط اليومى، الذى يحتسب على أساس فترة سبعة أيام، إلى أكثر من 240 ألف حالة يوميا.

وتشير مراكز السيطرة على الأمراض إلى أن هذه البيانات غير مكتملة نظرا لأن العديد من مواقع اختبارات كورونا كانت مغلقة خلال فترة أعياد الكريسماس وبعض الولايات ما زالت تقوم بترتيب بيانات الحالات المصابة.