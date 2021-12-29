الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها

طالبت الأمم المتحدة جماعة الحوثي، بالإفراج عن اثنين من موظفيها، المعتقلين لدى الميليشيات الانقلابية منذ مطلع نوفمبر الفائت.
وجاءت مطالبة الأمم المتحدة بالإفراج عن موظفيها، الثلاثاء، في بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وقالت المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت: "لم تتلق الأمم المتحدة أي معلومات بشأن الأسباب أو الأساس القانوني لاعتقالهم، أو عن وضعهم الحالي".
ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن الموظفين، لكن مسؤولا في الحكومة اليمنية قال في تصريحات صحفية، إنهما يمنيان عملا سابقا لصالح السفارة الأميركية في صنعاء.
وكانت الولايات المتحدة قد قالت في نوفمبر الماضي، إن الحوثيين اعتقلوا العديد من موظفي السفارة الأميركية اليمنيين في العاصمة صنعاء، دون الكشف عن عددهم.
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