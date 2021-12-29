جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول ملف كورونا فى الأردن الدكتور عادل البلبيسى فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- إن الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" فى الأردن وصل إلى لـ 794 حالة، وهى مجموع الحالات التى أعلنت الوزارة عنها خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أى حالات يتم تأكيد إصابتها تباعا وبكل شفافية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن: تسجيل 466 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.