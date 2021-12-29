الخارجية الروسية: نشر «الناتو» منظومات أسلحة ضاربة فى جورجيا «خط أحمر»

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب وزير الخارجية الروسى، أندريه رودينكو، أن نشر حلف شمال الأطلسى "الناتو" لمنظومات أسلحة ضاربة فى جورجيا سيشكل تهديدا مباشرا لبلاده وحلفائها، مؤكدا أن هذا بالنسبة لموسكو خط أحمر.





وقال رودنكو فى مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "يعتبر انضمام جورجيا إلى "الناتو" ونشر أنظمة الأسلحة الهجومية على أراضيها خطوطا حمراء بالنسبة لنا". وأضاف نائب وزير خارجية روسيا:" أن مثل هذه الأعمال ستغير بشكل جذرى المواقع العسكرية والسياسية للقوات فى جنوب القوقاز وستشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا فى المنطقة ".

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