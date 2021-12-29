الأمم المتحدة تعلق على قرار روسيا إغلاق منظمة ميموريال الحقوقية

جدة - نرمين السيد - وكانت المحكمة العليا فى روسيا، قد أصدرت أمرًا، أمس الثلاثاء، بحل منظمة ميموريال لحقوق الإنسان، بعد اتهامات قانونية للمنظمة.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، قبل قضاة المحكمة العليا الروسية طلب الإدعاء العام ضد منظمة ميموريال، فى دعوى خاصة بانتهاك المنظمة الحقوقية لقوانين البلاد.

فيما اعتبرت منظمة ميموريال، التى تأسست فى ثمانينات القرن الماضى ووثقت للتطهير فى عهد ستالين، أن القرار الصادر بحقها "يهدف إلى تدمير المنظمة المعنية بتاريخ القمع السياسى وحماية حقوق الإنسان فى روسيا".

ووصفت قرار المحكمة الروسية بأنه "قرار سياسى" وبلا سند قانونى.