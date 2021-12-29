جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنه تم تقديم 37 ألفا و695 جرعة من لقاح كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التى تم تقديمها حتى اليوم 22 مليونا و574 ألفا و541 جرعة بمعدل توزيع 228.25 جرعة لكل 100 شخص.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة الإماراتية: تقديم 37 ألفا و695 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.