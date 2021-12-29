العراق: مقتل 3 إرهابيين وضبط أسلحة مختلفة شرقى بغداد

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية، أن القوات الأمنية تمكنت من قتل 3 إرهابيين من تنظيم "داعش" خلال عملية دهم وتفتيش فى بحيرة حمرين بمحافظة ديالى، كما تمكنت أيضًا من تحرير اثنين من الصيادين المختطفين شرقى العاصمة بغداد.

وأشارت القناة إلى أن القوات عثرت خلال العملية الأمنية على كمية كبيرة من الأسلحة مختلفة الأنواع بينها متوسطة وخفيفة، وذلك بمشاركة وتعاون قوة من مكافحة الإرهاب بمحافظة ديالى وقطعات من الجيش العراقى.

يأتى هذا فى الوقت الذى وجه فيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، بتكثيف الجهد الاستخبارى والاستمرار فى ملاحقة والقضاء على عناصر تنظيم داعش، وذلك بعد أن بث هؤلاء الإرهابيون فيديو لعملية قتل مدير جوازات الاعظمية العقيد ياسر الجورانى فى العاصمة بغداد.

يذكر أن القوات العراقية تشدد من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة فى مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم "داعش" الإرهابى وقمع العمليات الإرهابية فى البلاد.