البحرين والفلبين تبحثان تعزيز التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال المهاجرين السيدة سارة لو أريولا، تعزيز علاقات التعاون التى تجمع البحرين والفلبين فى مختلف المجالات.





وأثنى وزير الخارجية البحرينى وفقا لوكالة الأنباء البحرينية على الدور الفعال الذى تضطلع به الجالية الفلبينية فى مملكة البحرين وإسهاماتها البارزة فى الدفع بالمسيرة التنموية بالمملكة. بدورها، أكدت المسؤولة الفلبينية، حرص بلادها على الارتقاء بهذه العلاقات والمضى بها قدما نحو آفاق أشمل تحقيقا للمصالح المشتركة، مثمنة الرعاية والعناية التى تلقاها الجالية الفلبينية فى مملكة البحرين.

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