جدة - نرمين السيد - قالت الرئاسة اللبنانية فى بيان، "تم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب فى 15 مايو للمقيمين، وفى 12 مايو للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية، وفى 6 و8 مايو لغير المقيمين على الأراضى اللبنانية".
وكان وزير الداخلية والبلديات فى لبنان، بسام مولوى، قد أعلن منذ يومين توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب فى 15 مايو المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس اللبنانى يوقع مرسوما لانتخاب أعضاء مجلس النواب فى 15 مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.