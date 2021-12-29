الرئيس اللبنانى يوقع مرسوما لانتخاب أعضاء مجلس النواب فى 15 مايو

جدة - نرمين السيد - قالت الرئاسة اللبنانية فى بيان، "تم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب فى 15 مايو للمقيمين، وفى 12 مايو للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية، وفى 6 و8 مايو لغير المقيمين على الأراضى اللبنانية".

وكان وزير الداخلية والبلديات فى لبنان، بسام مولوى، قد أعلن منذ يومين توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب فى 15 مايو المقبل.