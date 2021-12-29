عاجل- السعودية تصدر قرارا بشأن الصلاة فى الحرمين لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المصدر فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تطبيق التباعد الجسدى بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القاصدين.
وأكد ضرورة التزام جميع قاصدى الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدى، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة فى الحرمين الشريفين.
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