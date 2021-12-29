النمسا تتبرع بمليون جرعة لقاح ضد كورونا إلى بنجلاديش

جدة - نرمين السيد - وقال فولفجانج موكشتاين وزير الصحة النمساوى، فى تصريحات له اليوم، إن الجرعات من لقاح استرازينيكا وستصل فى وقت لاحق مساء اليوم إلى العاصمة دكا.

وأشار الوزير إلى أن النمسا قدمت تبرعات من لقاحات كورونا بعدد بـ 3.2 مليون جرعة إلى العديد من دول العالم ومنها 500 ألف جرعة إلى البوسنة فى أغسطس الماضى.

وذكر الوزير أن التبرع بلقاحات كورونا إلى بنجلاديش هو تعبير عن تضامن بلاده مع تعزيز جهود التطعيم فى العالم خاصة فى الدول النامية.

ولفت وزير الصحة النمساوى إلى أنه لن ينتهى الوباء حتى تنتهى الأزمة فى كل مكان حول العالم، معربا عن التزام بلاده بتقديم مساهمات مهمة من خلال التبرعات باللقاحات للعديد من الدول.